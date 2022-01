Inscrições abertas para 5 mil bolsas de estudo em faculdades de Goiás

Estão abertas as inscrições para o Programa Universitário do Bem (ProBem). São cinco mil bolsas de estudo disponibilizadas em faculdades de Goiás no primeiro semestre deste ano.

Os interessados tem até o dia 23 de janeiro para se inscrever pelo site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Para concorrer a uma das vagas, os estudantes devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Das cinco mil bolsas ofertadas, mil serão integrais e quatro mil parciais. As parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade, desde que não ultrapasse o total de R$ 650, enquanto as integrais estão limitadas a R$ 1.500.

Entretanto, caso a graduação escolhida seja Odontologia ou Medicina, os valores sofrem reajuste. A bolsa parcial é limitada ao valor de R$ 2.900, já a integral é R$ 5.800.