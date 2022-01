São assombrosos os detalhes de como homem matou idoso espancado para roubar celular

A Polícia Civil (PC) encaminhará ainda nesta segunda-feira (10), ao Poder Judiciário, o inquérito com indiciamento de Jhonatan Pereira de Lisboa, de 33 anos, pelo crime de latrocínio contra o idoso Antônio Batista da Silva, de 67 anos, no Setor Abaporu, em Goiânia.

Detido desde a última sexta-feira (07), no Setor Terra Prometida, em Aparecida de Goiânia, durante ação da Delegacia Estadual de Investigações Criminais e o Grupo de Repressão a Roubos/Latrocínio (DEIC/GARRA), o acusado também deverá ter a prisão temporária convertida em preventiva.

A história que envolve o crime começou no último dia 23 de novembro. Na ocasião, o acusado foi até o salão onde a vítima trabalhava como cabeleireiro, roubou um celular e deixou o local.

De bicicleta, Antônio seguiu atrás de Jhonatan. Ao alcançá-lo, foi gravemente espancado e ainda teve a bicicleta levada.

Socorrida e levada ao hospital, a vítima não resistiu e foi a óbito uma semana mais tarde, no dia 30 de novembro.

A identificação do acusado se deu por imagens de câmeras de segurança da região e informações de testemunhas. No interrogatório, Jhonatan confessou a autoria do crime e justificou que teria apenas se defendido de agressões da vítima, o que foi descartado durante a investigação policial.

Momento em que as câmeras de segurança flagram o autor do crime pic.twitter.com/n7NtYB3iMn — Portal 6 (@portal6noticias) January 10, 2022

O acusado acumula outros registros policiais por furto (inclusive contra outros idosos) e lesões corporais (espancamento), o que, segundo a polícia, reforça sua personalidade agressiva.

A identificação do preso seguiu as determinações legais e foi realizada porque o preso é suspeito de praticar outros crimes graves. Assim, a imagem dele foi divulgada para tentar auxiliar no esclarecimento de outros crimes, com o reconhecimento por eventuais testemunhas.