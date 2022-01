Funcionário de shopping vive momentos de desespero após ficar com a cabeça presa na escada rolante; veja o vídeo

Um funcionário do shopping Mangga Dua, localizado na Indonésia, viveu momentos desesperadores após ter a cabeça presa entre um vão do primeiro e do segundo andar do estabelecimento.

O caso aconteceu quando o homem estava em uma escada rolante e decidiu se curvar para fora da escada, apoiado no corrimão, para zombar do amigo que estava no andar inferior.

A tentativa em ‘pregar uma peça’ no colega quase acabou custando a vida dele que, por sorte, teve a vida salva por um segurança.

O profissional avistou a situação de longe e desligou as escadas imediatamente para que ele não tivesse o corpo arrastado.

Um vídeo gravado no local mostra diversas pessoas tentando auxiliar o homem imóvel.

Em questão de alguns segundos, ele consegue se desprender do vão e retornar com leves machucados no rosto.

Foi necessário acionar o socorro para atender o rapaz e certificar que danos maiores não tivessem ocorrido.

Veja: