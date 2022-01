Preso empresário que agenciava menores para sexo e armazenava pornografia infantil em Goiânia

A Polícia Civil (PC) prendeu nesta terça-feira (11) um empresário de 37 anos que agenciava menores para sexo e armazenava pornografia infantil em Goiânia.

Sócio de um grande grupo econômico, ele teve mandados cumpridos pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) no prédio em que trabalha e na residência onde vive – em um condomínio fechado da capital.

De acordo com as investigações da PC, o homem mantinha conversas via WhatsApp acerca do agenciamento de crianças e adolescentes para a prática de sexo, além de pagar pelo fornecimento de links com pacotes de fotos e vídeos de teor pornográfico infantil.

Segundo o delegado Daniel de Oliveira, responsável pelo caso, o empresário confirmou que recebia o material pornográfico com frequência.

Além disso, durante as diligências, as autoridades descobriram que o homem instigava um segundo investigado a manter relações sexuais com adolescentes e crianças, entre elas o irmão de 10 anos, que foi estuprado.