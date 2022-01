Show com Bruno e Marrone e grandes nomes em Anápolis é adiado após nova alta de casos de Covid-19

Inicialmente marcado para o dia 05 de fevereiro, o show com Bruno e Marrone e grandes nomes que seria realizado em Anápolis foi adiado.

A razão do adiamento foi a nova alta nos casos de Covid-19 e da H3N2, nova variante da gripe. Ainda não há a previsão de uma nova data para que o espetáculo ocorra.

Produtora do evento, a Nobel publicou nota com orientações sobre o ressarcimento para quem já havia comprado as entradas de maneira antecipada.

A partir desta quarta-feira (12), o comprador deve se dirigir ao ponto de venda onde adquiriu o ingresso para receber a devolução.

Em caso de compra online, é necessário entrar em contato com o site BaladaApp. De acordo com a Nobel, o prazo para solicitar o reembolso é de 30 dias.