Advogado que matou motociclista no trânsito de Anápolis ainda está foragido

Se encontra foragido o advogado responsável pelo acidente que tirou a vida do motociclista Wilkinson Leles do Nascimento, de 38 anos, no último domingo (09) em Anápolis.

Ele, que tem 60 anos e uma longa ficha de prisões e notificações por dirigir bêbado e causar acidentes, ficou de se apresentar na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) ainda na segunda-feira (10).

Porém, conforme explicado ao Portal 6 pelo titular da DCIT, Manoel Vanderic, o condutor não compareceu na unidade, ao menos até a tarde desta quarta-feira (12).

“Tanto ele quanto o advogado dele ficaram de vir na delegacia, mas nenhum dos dois apareceram. Nem na segunda, terça ou quarta-feira”, afirmou.

A Polícia Civil (PC) já havia o indiciado preliminarmente e realizado o pedido de prisão preventiva, pelos crimes de homicídio doloso, embriaguez ao volante e fuga do local para evitar responsabilidade.

A solicitação, inclusive, já foi aceita pelo poder Judiciário e o mandado de prisão segue em aberto.

O autor realizou uma manobra na madrugada desta quarta-feira (12), quando se dirigiu até a Central de Flagrantes e conseguiu ser liberado, devido ao fato do documento estar correndo em segredo de Justiça, fora do conhecimento dos profissionais do local, até então.

O caso e a investigação, entretanto, são de responsabilidade da DICT. Por isso, o motorista ainda é considerado um foragido, já que não se apresentou na unidade responsável no tempo previsto e não foi localizado no endereço pessoal e de trabalho.

Agora, os profissionais darão sequência ao processo de investigação e perícia dos elementos do crime, como o carro e a garrafa de bebida alcóolica que foi apreendida após o procurado despejá-la na rua antes da fuga.

Ao mesmo tempo, qualquer policial tem a autoridade, e dever, de cumprir o mandado e realizar a prisão do autor, caso encontrado.

Em tempo

O condutor estava em um Ford KA quando colidiu frontalmente com o motociclista que passava pela Vila São José, bairro da região Leste de Anápolis.

Segundo relato de testemunhas aos policiais militares que estiveram no local, o condutor do carro trafegava na direção Centro – Vila Formosa e teria feito uma mudança repentina de sentido, atingindo a moto que estaria em curso na direção contrária.

A vítima, que sofreu múltiplas fraturas em virtude do forte impacto entre os veículos, ainda chegou a ser socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), mas não resistiu.