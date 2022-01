Sem gás, mulher usa álcool para cozinhar e vai parar na UTI do HUGOL após grave explosão

Está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), a mulher de 41 anos vítima de uma explosão no último dia 09, no Residencial Brasicon, em Aparecida de Goiânia.

Sem gás, ela improvisou uma fogueira para cozinhar e ao adicionar álcool para gerar mais fogo, acabou sofrendo o acidente.

Diante do ocorrido, a vítima foi encaminhada de helicóptero para a unidade de saúde com pelo menos 50% do corpo queimado.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC). Responsável pelo caso, a delegada Luiza Veneranda disse já ter conversado com o socorrista que atendeu a ocorrência e que ele disse ter se tratado de um acidente.

A perícia no local já foi realizada pela Polícia Técnico-Científica e a vítima será ouvida assim que houver melhora no estado de saúde.