Adeus gasolina! Loja da Voltz Motors em Anápolis está revolucionando a mobilidade com motos elétricas

Com loja inaugurada recentemente em Anápolis, a Voltz Motors já conquistou toda a população por ter sido pensada para revolucionar a mobilidade através de motocicletas.

É que os veículos são totalmente elétricos e, por isso, ajudam diariamente na proteção do meio ambiente e ainda fazem os proprietários darem aquele adeus definido aos postos de combustíveis.

Mas o que muitos se perguntam é: afinal, o que as motos têm de tão diferente e, por oferecer tantos benefícios, elas têm valores exorbitantes? Confira a seguir:

Voltz EVS 2022

Esse modelo da marca é o mais vendido: Conta com painel digital, conexão bluetooth, som integrado, rodas de liga leve, suspensão invertida, duplo freio a disco na roda dianteira, slide de proteção e iluminação full-Led.

Tem também balança traseira monobraço, acessibilidade para apps de navegação, acessibilidade aos principais apps de música, capacidade para duas baterias, velocidade máxima de 120 km/h e autonomia máxima de 180 Kms.

O tempo de carga da bateria é de 04 a 5h, o preço médio que você pagará a mais é de apenas R$ 2,20. A conta para descobrir esse custo é muito simples, a bateria usa 2,4 kwh, o preço médio do kwh é de R$ 0,92 centavos que você pode confirmar na sua última fatura. Basta então multiplicar os dois números para chegar no preço médio por carga de bateria.

O preço da EVS com uma bateria é de apenas R$ 19.990,00. Já com duas, o valor é de R$ 24.490,00.

Voltz EV1 Sport

Mais compacto, o modelo Scooter possui painel digital, conexão bluetooth, som integrado, rodas de liga leve, iluminação full-Led e acessibilidade aos principais aplicativos de música.

Alcança velocidade máxima de 80 km/h e tem autonomia máxima de 180 km. A bateria também leva de 4h a 5h para ser totalmente carregada e o custo médio por carga é de R$ 2,90.

Vendida com apenas uma bateria, ela sai por R$ 14.990. Já com as duas, o valor sobe para R$ 18.790.

Voltz EVS Work 2022

Essa foi a primeira moto elétrica pensada para o trabalho ou entregas. Conta com painel digital LCD, conexão bluetooth, som integrado, rodas de liga leve, suspensão invertida, freio a disco nas duas rodas, slide de proteção dianteira, protetor de perna e carenagem, iluminação Full Led e suporte para baú.

Tem ainda acessibilidade dos principais aplicativos de navegação e música, capacidade para duas baterias, autonomia de 180 Kms com duas baterias carregadas, 2 anos de garantia, sem revisão programada e velocidade de até 85 km/h.

Grandes empresas como o Ifood, Heineken e AmBev já testaram e fizeram a aquisição de várias unidades que em breve estarão pelas ruas.

A bateria demora cerca de 5h para carregar e o custo médio do carregamento é de R$ 2,20. Além disso, a moto também possui sistema de gerenciamento de frotas.

Com uma única bateria, ela custa apenas R$ 16.490. Já com as duas, é vendida por R$ 20.990.

Neste modelo pensando para o trabalho, clientes que comprarem a EVS Work terão parceria com a Voltz Anápolis para a recarga da bateria de graça.

E agora?

Agora que você já sabe porque as motos são tão especiais e com valores acessíveis, basta procurar a Voltz para solicitar o próprio veículo.

A loja fica na Avenida Pinheiro Chagas, em anexo ao Colégio São Francisco, e funciona de segunda a sexta feira, das 08h as 18h30, e aos sábados o atendimento é até as 12h.

Lembrando que, em ambos os modelos, a Voltz trabalha com pagamentos à vista, cartões de crédito e consórcio. Tem ainda o financiamento bancário com 04 anos para pagar e parcelas tão baixas que serão pagas com a economia de combustível.

Mais informações pelo Instagram @voltz_anapolis ou pelo WhatsApp (62) 9 9165-5449.