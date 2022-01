Prefeitura de Anápolis anuncia vacinação contra a Covid-19 para crianças de 05 a 11 anos

A Prefeitura de Anápolis anunciou nesta quinta-feira (13) como funcionará a vacinação de crianças de 05 a 11 anos contra a Covid-19. A imunização deve começar na próxima segunda-feira (17), das 8h às 16h, na UniEVANGÉLICA.

Inicialmente, serão vacinadas as crianças de 11 anos, o calendário deve seguir em ordem decrescente. Antes disso, é necessário fazer o cadastro que estará disponível a partir desta sexta-feira (14) no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar.

Será preciso anexar os seguintes documentos: CPF ou cartão do SUS, comprovante de endereço e um documento pessoal da criança, podendo ser certidão de nascimento ou RG.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde (Semusa), no dia da aplicação, a criança deve estar acompanhada do responsável, que precisa apresentar documento pessoal ou enviar autorização assinada.

Crianças que testaram positivo para Covid devem aguardar 30 dias a partir dos primeiros sintomas para se vacinar. Já as com sintomas gripais (que testaram negativo para Covid) devem aguardar melhora e não podem estar com febre.

Aquelas que receberam algum tipo de imunizante em prazo inferior a 15 dias também não podem tomar a vacina.