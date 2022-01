Pitbull assassino ataca novamente e faz mais uma vítima em Anápolis; veja o vídeo

Um pitbull foi filmando nesta quinta-feira (13) atacando um cachorro menor, na Vila Operária, região Leste de Anápolis. Assassino, não é a primeira vez que ele ataca outro animal.

Pelas imagens compartilhadas é possível ver que as investidas ocorrem por meio de mordidas no pescoço, enquanto pessoas se mobilizam para evitar que uma tragédia ocorresse.

De acordo com moradores da região, apesar da agressividade, o cachorro vive solto pelas ruas. Existe o temor que os ataques continuem e façam novas vítimas, entre elas as crianças do bairro.

Diante do cenário, ONG’s de proteção animal acompanham o caso e acionaram as autoridades do município para que sejam realizadas as investigações.

A ocorrência já foi registrada na Delegacia Geral de Anápolis e encaminhada a 6º Delegacia de Polícia do município.