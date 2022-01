Não, você não leu errado: o SBT começará a exibir chamadas do BBB 22 e Silvio Santos pode aparecer no reality. Isso porque Tiago Abravanel, neto do apresentador, está confinado no reality da TV Globo.

De acordo com o Buzzfeed Brasil, Silvio Santos ficou tão empolgado com a participação de Tiago Abravanel no BBB que liberou a emissora concorrente para exibir chamadas nos intervalos comerciais declarando torcida pelo ator e cantor.

Além disso, o próprio Silvio Santos pode aparecer no reality. Mas para este feito inédito, Tiago Abravanel deve ganhar alguma prova do Anjo. A vitória garante aos participantes o direito de receber vídeo de familiares.

Pertencente ao Camarote, grupo de famosos convidados, o ator e cantor tem 34 anos e declarou ser fascinado pelo formato do BBB, pois gosta da convivência e de ficar 24 horas ligado na telinha.

Ele possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e já atuou em quadros da TV Globo, como a Dança dos Famosos e Show dos Famosos, tendo participado inclusive da edição especial após a despedida de Faustão.

O nome de Tiago já estava sendo citado nas redes sociais como um dos possíveis membros do BBB, principalmente depois de uma dica do diretor Boninho, que afirmou que algum membro do elenco poderia “estar na Broadway”.

Nos palcos, o neto de Silvio Santos atuou em peças musicais como “TeenBroadway”, “Miss Saigon”, “Haispray”, “Tim Maia – Vale Tudo”, “Meu Amigo, Charlie Brown”, entre outros. Na televisão, esteve em novelas da Globo e SBT.

O artista é casado com Fernando Poli, produtor visual, com quem tem um relacionamento há mais de cinco anos. Os dois estiveram presentes na festa Farofa da Gkay, que aconteceu no fim de 2021.

Em junho de 2021, ele se envolveu em uma polêmica com Patrícia Abravanel e classificou como homofóbicos os comentários da tia no programa Vem Pra Cá.

“Em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião. É uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou e ponto final”, disse na ocasião.