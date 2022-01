Após esquecer objeto com motorista de app, mulher o acusa de roubo e ele diz que ela queria beijo

Esquecer algum pertence no carro durante uma corrida de aplicativo é um acontecimento tido como comum, mas acabou virando caso de polícia em Anápolis.

A situação aconteceu na madrugada deste domingo (16), depois que a passageira, de 44 anos, pediu um veículo para se dirigir até um estabelecimento da cidade.

No final do trajeto, ela acabou esquecendo as chaves e o motorista foi embora. Ambos só se deram conta da situação momentos depois, e foi aí que a confusão se iniciou.

Logo de cara, as versões se diferem. De acordo com a mulher, ela ligou para o condutor do automóvel e solicitou a devolução, mas ele teria exigido o pagamento de R$ 50 de forma antecipada, via pix, para se dirigir até ela e entregar o pertence.

Acreditando ser um pedido inviável e abusivo, ela decidiu ir até a Polícia Civil (PC) e registrar ocorrência.

O motorista, por sua vez, gravou um vídeo e expôs o lado dele na história toda, afirmando não ter roubado nada, como alegado pela amiga da passageira.

“Tenho todas as provas que conversei com você e com ela também, então não adianta ficar me ameaçando com nada”, afirmou ele no registro.

Alimentando ainda mais a polêmica, o profissional disse também que a mulher teria lhe oferecido um beijo como forma de pagamento para ele ir até onde ela estava devolver a chave.