No meio de enchente, rottweiler se arrisca para salvar dois cachorrinhos que estavam se afogando

Apesar de carregarem a grande fama de valentões, os cachorros da raça rottweilers podem ser bastante amáveis e até salvar vidas.

Foi o que provou Buddy, um cachorro de grande porte que conseguiu resgatar outras duas cadelinhas durante uma forte enchente em Barretos (SP).

No vídeo postado pela página Razões para Acreditar, é possível o ver pegando as duas cadelas, da raça Maltês, de uma varada completamente inundada.

Segundo as informações da emissora EPTV, os proprietários do imóvel e dos animais estavam longe de casa no momento da chuva, em uma viagem.

Infelizmente, um outro cachorrinho se perdeu no alagamento e acabou não sendo encontrado.

Érica Cordeiro, pastora evangélica e tutora dos animais, afirmou que a sensação foi de muita emoção pelo ato corajoso de Buddy.

“Eu falo que os cachorros, Deus nos deu para preencher muito as nossas vidas, nos alegrar. Eu sinto que ele agiu muito no instinto de ajudar, tentar proteger […] Isso deixou muita gente emocionada”, disse.

Já o esposo, Marcelo Cordeiro, disse que os prejuízos materiais foram enormes, mas que nada supera a felicidade de reencontrar os pets.

“Foi um momento emocionante, bem bacana de ver o encontro desses três aqui, que é realmente um milagre de Deus eles estarem vivos”, pontuou.

Veja a cena que tem emocionado internautas nas redes sociais: