Você com certeza já passou por essa situação: tinha que usar uma roupa especial e ela estava cheia de pelos. Que desespero, não é mesmo? Basicamente, isso acontece por descuido na hora de lavar e, até mesmo, por animais de estimação. Bom, mas onde queremos chegar é: como eliminar esses inconvenientes pelos e plumas? Saiba que é mais fácil do que se imagina. Por isso, veja agora 6 formas de remover pelo das roupas, com produtinhos que você tem em casa mesmo.

Primeiramente, pode ficar tranquilo! No geral, são truques muito simples (de vó). Além disso, contam com produtinhos que você tem em casa. Vale lembrar que elas não incluem aquele rolinho adesivo.

6 formas rápidas e infalíveis de se remover pelo das roupas

1. Luva de borracha

É isso mesmo que você leu! Basicamente, as tradicionais luvas de borrachas são grandes aliadas para a remoção dessas plumas nas roupas, incrível, né? Desta forma, basta “vesti-las” e passar sobre o tecido. Assim, o atrito criado cuida da remoção! Inclusive, a técnica também funciona para outras superfícies, como sofás, lençóis e toalhas.

2. Esponja de lavar louça

Em seguida, vá até sua cozinha e pegue uma esponja para lavar a louça. Logo, basta umedecer levemente uma esponja nova e passar sobre as peças com pelos.

Porém, use apenas a parte macia da esponja, já que o lado mais áspero pode danificar as fibras do seu look.

3. Fita adesiva

No geral, essa dica aqui é uma versão barata dos rolinhos adesivos, que já citamos, que são comprados em supermercados e farmácias. Assim, indicamos aquelas fitas mais largas, que alcançam uma maior parte da peça e otimizam o processo. Desta forma, é só enrolar a fita nos dedos e fazer movimentos de vai e volta!

4. Lâmina de barbear

Pode ser que esse método você não sabia, pode confessar! Todavia, as bolinhas das roupas podem ser eliminadas com aquela lâmina de barbear. Para isso, basta passar o objeto com leveza nas regiões com mais fiapos, observando os pêlos saindo aos poucos. Ao longo do processo, vá retirando os pelos que se soltam, evitando que eles se grudem novamente.

5. Lixa de unha

Essa dica também é infalível! Inclusive, as lixas de unhas são ótimas para remover aqueles pelos mais finos e menores. Assim, com bastante cuidado e delicadeza, vai passando a lixa nas fibras. Aliás, cuidados para não desfiar sua roupa.

6. Uso de amaciante

Por fim, essa última dica é um pouco mais cara! Em suma, quando você tirar as roupas da máquina e perceber que muitas delas ficaram cheias de pelos e bolinhas. Vale levar tudo de volta para a máquina e fazer um novo enxágue com amaciante.

