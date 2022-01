Após onda de calor, chuva volta a dar as caras em Goiás e previsão para o resto da semana é animadora

O tempo em Goiás terá uma mudança no resto desta semana. Após a onda de calor nos últimos dias, a chuva novamente volta a dar as caras.

A previsão do tempo traz perspectivas animadoras, pois haverá quedas na temperaturas, aliviando o calorão no estado.

De acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o tempo fica mais instável a partir da próxima quarta-feira (20).

Entretanto, para quem gosta de calor, a previsão também é propícia. O sol estará presente na maior parte do dia, entretanto as chuvas ocorrem no período da tarde.

Segundo a previsão disponibilizada pelo Climatempo, a temperatura mínima será de 21ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 33ºC. A umidade é de até 90%.