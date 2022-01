Abrigo goiano faz “BBB” com cachorrinhos para adoção e conquista a internet

Inspirado no Big Brother Brasil, um abrigo de animais em Goiânia fez um vídeo com cachorrinhos para adoção e conquistou a internet.

O registro viralizou nas redes sociais após a publicação. Nele, cães foram divididos em dois grupos o “Cãomarote” e o “Pipocão”, assim como no reality da TV Globo.

Voluntária do abrigo, a estudante Lara Paranaguá, contou ao Portal 6, que a ideia do gravação surgiu devido ao sucesso do programa que estreia nesta segunda-feira (17).

“A gente aproveitou esse boom do BBB, como eles estão nos trends, nos assuntos mais comentados, a gente pensou em colocar algumas das características dos nossos animais”, disse.

Entretanto, apesar do sucesso que fez entre os seguidores, o vídeo ainda não conseguiu ser revertido em adoção para os animais. Por se tratar de pets adultos, ela acredita que isso pode limitar a adoção

“Do vídeo nenhum deles foi adotado. As pessoas mesmo vendo não estão querendo adotar cães adultos”, cogitou a voluntária. Atualmente são cerca de 200 bichos para adoção.

Para adotar, é necessário entrar em contato com o abrigo pelo instagram. A partir deste momento os interessados em acolher algum dos moradores do abrigo passam por um processo rigoroso.

“Alguém dentro do nosso instagram vai mandar as informações para o pessoal que vai fazer a triagem. O adotante conversa com os nossos voluntários, é uma triagem bem rigorosa, com algumas perguntas para que os animais consigam um lar”, explicou.

Além da adoção, outra forma de ajudar o abrigo são com as doações ou então com o “apadrinhamento” de um desses pets. Além de contribuições financeiras, são aceitas donativos como ração e produtos de limpeza.

“A gente tem o Pix do abrigo, [email protected] Também existe o programa de apadrinhamento, com um valor mínimo de 30 reais por mês você consegue passear, passar um final de semana em casa, você vai ter um afilhado”.