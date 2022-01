Carro voador britânico faz primeiro teste

A britânica Bellwether completou o voo de teste do protótipo de carro voador Volar no fim do ano passado, mas só divulgou imagens do teste na última semana.

O carro voou a uma altitude de quatro metros e a uma velocidade de 40 km/h, segundo a empresa.

O teste foi feito com um protótipo com a metade do tamanho que terá a versão final do veículo elétrico, que tem pouso e decolagem verticais e é similar a um helicóptero.

A empresa projeta que a versão final irá conseguir alcançar uma altitude de 915 metros e uma velocidade de 220 km/h.

O Volar é um tipo de veículo semelhante aos que estão sendo projetados por outras fabricantes, como a Embraer, com o segmento de aeronaves elétricas Eve.

O mercado é tão promissor, que a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da Eve deve ocorrer em meados do segundo trimestre de 2022, de acordo com as previsões iniciais da companhia.

Apesar de ter levantado voo, o carro da Bellwether mostrou instabilidade no trajeto. Mas a empresa tem grandes planos para seu produto e planeja ter carros testados em grande escala até 2023.

A ideia também é disponibilizar o modelo final em 2028, para transporte sob demanda, em um sistema parecido como o da Uber. Também é esperado que o modelo esteja disponível para venda em 2030.

“Acreditamos que as viagens de carro como essa serão realidade nos próximos dez anos”, disse a empresa no vídeo promocional.