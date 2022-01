Anápolis terá ponte no estilo ao cartão postal do Brooklyn, em Nova Iorque

O projeto de construção de uma ponte estaiada em Anápolis está em fase final de elaboração. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos ao Portal 6.

A expectativa é de que a obra seja edificada na região Sul do município, que compreende os bairros Residencial Morumbi, Vivian Park, Residencial Jibran El Hadj, Polocentro I e II, Bairro São João, Vila Esperança, dentre outros.

Em Nova Iorque, a construção é um dos principais cartões postais do estado. Uma das mais antigas do país, ela faz a ligação entre os bairros do Brooklyn e Manhattan.

Pontes estaiadas são edificações suspensas e que possuem um ou mais mastros. A partir destes pontos, partem os cabos de sustentação.

No Brasil, dois dos principais exemplos são a Ponte Octávio Frias de Oliveira, na região do Rio Tietê, em São Paulo e a Ponte JK, no Lago Sul, em Brasília.

Em entrevista a Rádio Imprensa, o prefeito Roberto Naves (PP), disse que a expectativa é iniciar a execução do monumento ainda este ano. “Com o projeto da ponte pronto, devo iniciar as licitações já em 2022”.