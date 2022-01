Após história viralizar na internet, goiano ganha ajuda milionária para voltar a andar

Um gesto nobre pode ajudar o goiano Leonardo Rangel a andar novamente. Natural de Quirinópolis, município no Sudoeste de Goiás, o jovem ficou tetraplégico ao sofrer um acidente pulando em uma piscina.

Após compartilhar o vídeo nas redes do exato momento do acidente, como forma de alertas as pessoas, as imagens viralizaram e chegaram até Thiago Ribeiro, fisioterapeuta e especialista em neurologia.

O profissional da saúde ficou comovido com o relato e decidiu ajudar Leonardo, doando para o jovem de 29 anos um tratamento em um aparelho suíço de R$2 milhões.

Ao G1, ele afirmou que o equipamento de alta tecnologia é um exoesqueleto robótico, que imita a caminhada humana com precisão e gera gráficos, medindo quais músculos estão sendo utilizados e a força que eles ainda possuem.

“Nosso objetivo com o Leonardo é o retorno do ato de andar”, destacou Thiago Ribeiro.

Segundo o especialista, esta é a única unidade do aparelho no estado de Goiás. O fisioterapeuta contou que ele comprou a máquina junto a um outro um paciente tetraplégico, para também oferecer o equipamento à sociedade.

Leonardo Rangel afirmou que tem boas expectativas com o tratamento e afirmou que, com o aparelho, sentiu como se estivesse caminhando novamente.

“Só de sentir a sensação de estar andando e ver os movimentos é bom demais. O aparelho mostra que ainda tenho uma força mínima nos músculos. Quero muito voltar a andar”, salientou.

O goiano, que é casado e pai de duas filhas, agradeceu todo o apoio que recebeu da família para que não desistisse. “Eles são minha inspiração e força de vontade”, disse.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2021, Leonardo decidiu comemorar a passagem de ano saltando em uma piscina. Contudo, como ela era muito rasa, ele acabou ferindo a coluna após o salto e foi levado ao hospital.

Na unidade médica, ele descobriu que fraturou a cervical. Mesmo após duas cirurgias, o jovem não conseguiu recuperar totalmente o movimento dos braços, pernas e tronco, sendo diagnosticado com tetraplegia.

“Era pra [SIC] ser apenas uma brincadeira. Que sirva de alerta para quem gosta de piscina” disse a vítima no vídeo que compartilhou no Instagram.

Postadas no dia 15 de dezembro, com o objetivo de conscientizar sobre o perigo de fazer manobras do tipo, as imagens já acumularam mais de 2,5 milhões de reproduções na rede social.

Veja acidente e o tratamento de Leonardo nos vídeos a seguir:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo Rangel (@leonardo_rangel0309)