Com casos em alta, Clínica Popular da Saúde intensifica testagem de Covid-19 com preços acessíveis

Em decorrência do aumento considerável de casos de síndromes gripais registrado em Anápolis, a Clínica Popular da Saúde segue empenhada para ofertar testes por valores mais acessíveis e com resultados mais ágeis.

Contando agora com três unidades em pleno funcionamento na cidade, a clínica oferece em todas elas diferentes opções de exames que detectam a Covid-19.

Antes, porém, é necessário observar há quanto tempo os sintomas começaram, para que se possa optar pelo tipo de teste mais eficiente para cada caso.

Veja quais os testes disponíveis

– Sorologia IGG /IGM qualitativo – R$ 80 à vista ou R$ 90 em até 10 vezes nos cartões. Recomendado para quem está com sintomas há 7 dias e o resultado fica pronto em até 3h.

– Teste Rápido Antígeno (Swab) – R$ 100 à vista ou R$ 110 em até 10 vezes nos cartões. Pode ser feito por aqueles que estão há 2 dias com sintomas e o diagnóstico também é disponibilizado em 3h.

– RT-PCR (Swab) – R$ 150 à vista ou R$ 170 em até 10 vezes nos cartões. Recomendado também para quem apresenta sintomas há dois dias e, por ser mais complexo, o resultado leva de 2 a 4 dias úteis para ser entregue.

As coletas podem ser domiciliares e o IGG/IGM, inclusive, também pode ser feito na modalidade quantitativa. É necessário, no entanto, entrar em contato com a clínica com antecedência para consultar preços e prazos.

Saiba onde e que horas fazer

No Jundiaí, os pacientes podem realizar os testes de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h, e das 14h às 16h30, e aos sábados, das 07h às 10h.

Na unidade da Vila Jaiara, os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h, e aos sábados, das 07h às 10h.

Ja na unidade da Vila São Joaquim, inaugurada nesta semana, os testes ficam disponíveis de segunda a sábado, das 07h às 11h.

É importante lembrar que não há necessidade de agendamento. Basta se deslocar até a clínica e realizar o exame desejado.