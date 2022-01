Testagem de Covid-19 passa a ser feita em um único lugar, em Anápolis

Mais uma mudança na rotina de combate à Covid-19 foi anunciada em Anápolis. A partir desta quarta-feira (19), a testagem para pessoas com sintomas de síndromes respiratórias será feita, unicamente, no Ginásio Internacional Newton de Faria, no Centro.

A ideia é reorganizar o fluxo de atendimento da rede municipal de Saúde. Com a chegada da variante Ômicron, houve uma escalada dos casos infecção e, consequentemente, na procura diária pelas testagens.

Durante 30 dias, inclusive aos finais de semana, o local será utilizado, das 10h às 22h, para realizar os testes. O resultado sairá em poucos minutos e os positivados deverão ser encaminhados para as unidades de atendimento.

Na segunda-feira (17), em entrevista coletiva concedida na Unidade Básica de Saúde Arco-Íris, o prefeito Roberto Naves já havia anunciado outras alterações.

As unidades de saúde do Residencial Arco-Íris, São Carlos e Vila Norte passaram a ser específicas para pessoas com síndrome respiratória, atendendo apenas sintomas gripais, provocados por Covid, H3N2 ou gripe comum.

Ele também anunciou a reabertura dos leitos de internação no Leblon e outros 16 leitos no Parque Iracema, unidade que funciona 24h.

Já o funcionamento diário do Parque Iracema, Vila União, São José e Bairro de Lourdes permanece sem alteração. Os pacientes podem continuar buscando ajuda nessas unidades e deixar apenas casos mais graves para a UPA da Vila Esperança.