Últimos dias para concorrer a 5 mil bolsas universitárias em Goiás

O prazo para estudantes se inscreverem no Programa Universitário do Bem (ProBem) está chegando ao fim. Até este domingo (23), os interessados podem realizar a inscrição pelo site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

O ProBem oferece 5 mil bolsas de estudo em diferentes faculdades goianas para alunos universitários em situação de vulnerabilidade socioeconômica no estado.

Os concorrentes, inclusive, devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e matriculados em curso de graduação não gratuitos para disputar a vaga.

No total, serão mil bolsas integrais e 4 mil parciais. Os valores parciais cobrirão 50% da mensalidade, desde que não ultrapasse R$650, enquanto as integrais estão limitadas a R$1.500.

As exceções são os estudantes dos cursos de Odontologia e Medicina, que receberão benefícios parciais de até R$ 2.900 e integrais restritos a R$ 5.800.

A lista preliminar de classificados será divulgada no dia 03 de fevereiro, enquanto o resultado final do processo seletivo será informado no dia 16 do mesmo mês.

Para sanar quaisquer dúvidas a respeito do certame, acesse o edital do ProBem.