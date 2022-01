Não é novidade para ninguém que existem alguns signos que são bem mais desapegados que outros.

Esses sabem sair com facilidade de situações complicadas, decididos a deixarem para trás tudo aquilo que já não faz mais bem.

E as previsões para 2022 prometem reviravoltas grandiosas para os escolhidos: deixarão no passado aquilo que mais os machucam.

Confira a lista dos desapegados que terão grandes mudanças neste novo ano.

4 signos que em 2022 vão deixar no passado aquilo que mais machuca:

1. Gêmeos

Os geminianos já carregam uma fama de desprendidos há tempos e neste ano não será diferente.

Com o legado de não guardar rancor e não se conformar com a dor, eles deixarão para trás tudo, inclusive os amores, que esteve causando sofrimento nos últimos tempos.

Ou seja, as dependências emocionais serão cessadas e um novo ciclo será iniciado com bastante energia.

2. Libra

Reconhecidos pela indecisão, este signo tem uma peculiaridade que quase não é comentada: demoram a se posicionar, mas uma vez que decidem que aquilo não os fazem mais bem, não existem mais voltas.

Os librianos que sofreram com ciclos de decepções estarão recomeçando neste ano uma nova história.

Deste modo, abandonarão os conflitos, medos e restrições, sem mágoas. Apenas, buscando novos caminhos.

3. Virgem

Os persuasivos virginianos já são os mais conhecidos por serem insistentes até provarem que estão certos.

Mas não deixe esse signo te enganar. Se eles se convencerem de que algo não vai bem, simplesmente partem, os poupando de maiores frustrações.

Em 2022 não será diferente. Irão em busca de novos ares, novos caminhos, abandonando tudo o que os machucaram nos últimos tempos.

4. Sagitário

Os corajosos do zodíaco também não ficarão para trás.

As pessoas do signo de sagitário viverão momentos de recomeços inacreditáveis, rodeados de otimismo, onde deixarão os traumas para trás, decididos a começar do zero.

A mágoa não é um sentimento que costumam carregar por muito tempo e em 2022 estarão preparados para abandonar todas.

