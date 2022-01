Com decreto rígido, Goiânia fecha boates lotadas em meio ao avanço da Ômicron

Na madrugada deste sábado (22), a Central de Fiscalização de Combate a Covid-19 apertou o cerco sobre quatro boates de Goiânia que descumpriam as medidas sanitárias estabelecidos pelo novo decreto na capital.

Todas elas se encontravam no setor Marista, na região nobre da capital, e duas delas foram fechadas no momento de autuação.

Isso porque elas estavam com a pista de dança em funcionamento, além de apresentarem irregularidades no alvará de funcionamento e na licença ambiental. Em uma das casas, uma mesa de som foi apreendida.

Regras do decreto

O decreto municipal do dia 17 de janeiro estabelece que comércios como bares, restaurantes, casas de espetáculo, boates e similares devem seguir regras rígidas para combater a disseminação da Covid-19 na capital.

Esses estabelecimentos poderão atender apenas 50% da capacidade total, obedecendo o distanciamento de 1,5 m entre as mesas.

Independente ao tamanho do local, podem permanecer no máximo 500 pessoas no ambiente.

O uso de pistas de dança e permanência de pessoas em pé também estão proibidos, sendo que qualquer consumo tem que ser feito por pessoas sentadas às mesas.

A música ao vivo está liberada, desde que se tenha espaço que permita o distanciamento de 2,25 m2 entre os integrantes da banda.