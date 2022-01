Essas são as pessoas que devem maneirar na hora de comer ovos

Hoje em dia, já é de conhecimento de todo mundo que os ovos são fundamentais na dieta humana. Isso porque, além de todos os nutrientes, esses alimentos estão em quase qualquer preparação que você possa imaginar, independentemente de ser doce ou salgado. Todavia, existem quadros médicos que obrigam algumas pessoas a maneirar na hora de comer ovos, sabia?

Antes de falarmos mais sobre isso, vale lembrar que os ovos fornecem boas porcentagens de proteínas, uma variedade de vitaminas, principalmente do complexo B, e alguns minerais. Mas vamos entender melhor sobre quem não pode exagerar nesse consumo.

Quem deve maneirar na hora de comer ovos?

Primeiramente, é um pouco óbvio, mas deve-se evitar o consumo excessivo desse alimento que tem alergias. Logo, existem pessoas que ao comer um ovo, ou alimentos com vestígios destes, apresentam erupções cutâneas, inflamação ocular, congestão nasal, vômito ou diarreia.

Além disso, outras pessoas que devem controlar o consumo são as que têm colesterol alto. Basicamente, esse alimento fornece níveis elevados de colesterol, o que em uma pessoa saudável e em porções adequadas, não deve causar um grande problema. Porém, se em seu organismo, o colesterol já estiver elevado fique de olho e consulte um médico, para não piorar as coisas!

Por fim, outra condição que obriga as pessoas maneirar na hora de comer ovo são as que têm doenças cardiovasculares. Isso porque os altos níveis de “colesterol ruim” no sangue afetam diretamente as chances de futuras doenças cardiovasculares.

Inclusive, recomenda-se evitar, principalmente, a gema dos ovos. Para se ter uma ideia, normalmente, os médicos indicam interromper o consumo de gema de ovo após um acidente vascular cerebral ou infarto do miocárdio.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!