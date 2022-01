Jade Picon é uma das participantes mais ricas da história do BBB; veja de onde vem a fortuna

Integrante do grupo “Camarote” do Big Brother Brasil (BBB) 22, a influenciadora digital Jade Picon possui um patrimônio que ultrapassa o valor de R$ 1,5 milhão pagos para o vencedor do reality.

Com apenas 20 anos de idade, ela acumula mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais. Grande parte da fortuna vem destes trabalhos feitos na internet.

Em um destes trabalhos, a influenciadora surpreendeu os seguidores ao abandonar o cabelo preto e aparecer loira. Contudo, a mudança de visual não foi de graça, pois teria recebido cerca de R$ 300 mil para pintar as madeixas.

Além disso, ela é bastante requisitada pelas marcas para fazer postagens nas redes sociais. As ações publicitárias são bastante disputadas e com isso quem ganha é a própria Jade Picon.

Entretanto, a participante do reality não se limita apenas as postagens pagas na internet, Jade também é empresária e atua no ramo da moda. É dona da marca de roupas Jade Jade, uma grife com peças voltadas para o estilo street wear.

Não se sabe ao certo o valor exato da fortuna da influenciadora, mas a título de comparação, ela possui no closet vários acessórios que custam cercam de R$ 150 mil — prêmio pago ao vice campeão do reality show.

Mas agora você deve estar se perguntando: da onde surgiu Jade Picon?

A influenciadora é irmã do empresário Léo Picon, que fez sucesso no Orkut no início dos anos 2000. Ela começou a ganhar notoriedade ao aparecer nas publicações dele, mas com o tempo foi construindo o próprio público.

Jade também namorou com o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Entretanto, o término foi rodeado de polêmicas, pois Gui Araújo, que participou do reality “A Fazenda”, afirmou que teria ficado com a jovem enquanto ela namorava.

