Preso por engano, morador de Caldas Novas é solto após 14 dias

Imagina passar duas semanas preso por engano. Foi o que aconteceu com um auxiliar de serviços gerais de 48 anos, morador do município de Caldas Novas, no Sul de Goiás.

O homem ficou trancafiado no presídio de Caldas Novas entre os dias 7 e 21 deste mês de janeiro, por um crime supostamente cometido na cidade de Ruy Barbosa, na Bahia, entre fevereiro e julho de 2021.

No entanto, documentos apresentados pela defesa comprovaram que, no período em questão, ele estava trabalhando em um condomínio na cidade goiana, sem qualquer registro de falta.

A defesa do auxiliar de serviços gerais também apresentou provas de que ele estaria cumprindo sua rotina diária, com participação regular na igreja que costuma frequentar.

Ainda não se sabe como o nome da vítima surgiu no contexto do crime, mas o inquérito policial cita, em vários momentos, um apelido que seria do irmão dele, com quem não tem contato há cerca de 10 anos.

homem, de fato, tem parentes na Bahia, estado onde ocorreu o crime – assim como em São Paulo –, mas vive em Caldas Novas há sete anos e teria deixado de se relacionar com a família há tempos.