Aulas retornam 100% presenciais e crianças de Anápolis terão acompanhamento para recuperar o tempo perdido

Após praticamente dois anos, os colégios municipais de Anápolis voltaram a receber, nesta segunda-feira (24), a totalidade dos alunos de maneira presencial nas unidades.

Desde a primeira aparição da Covid-19 no município, os estudantes da rede pública, e de todas as outras esferas, se viram obrigados a migrar para o ensino remoto.

Inicialmente pensada como uma saída pontual para algo que logo acabaria, a fórmula acabou tendo de ser reinventada e bastante aperfeiçoada, dado o avanço intenso do vírus e as complicações decorrentes dele.

Hoje, mesmo com uma retomada no número de casos e a aparição da variante Ômicron, a alta taxa de vacinação da população fez com que a letalidade da Covid-19 diminuísse consideravelmente, reverberando também na ocupação dos leitos e procura por hospitalização.

Para fins de comparação, quando Anápolis registrava quantidades semelhantes de casos ao que se é percebido neste mês de janeiro, mas no período pré-vacina, foi necessário instaurar o lockdown – já que a taxa de ocupação dos leitos assumiu índices delicadíssimos.

Em entrevista ao Portal 6, a secretária municipal de Educação, Eerizania Freitas, comemorou o retorno e prospectou as expectativas para a volta às aulas presenciais em Anápolis.

“Celebramos esse primeiro dia letivo de 2022 com o retorno de 100% dos nossos estudantes às aulas. Sabemos que um dos impactos causados pela pandemia são os prejuízos no processo de ensino, portanto, esse é o momento de sanarmos perdas e avançarmos em qualidade”, afirmou.

Aulas online no contraturno, para esclarecer dúvidas e questionamentos, e a criação de um programa de acompanhamento das crianças do 1º e 2º ano, bem em meio à fase de alfabetização, foram algumas das estratégias apontadas pela secretária para retomar o processo de ensino com sucesso.

Eerizania também comentou o repasse de R$ 902 mil que irá ocorrer do Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais (Pafie), para investimentos na segurança e bem-estar dos pequenos durante a pandemia.

“O valor será gasto com a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), materiais sanitizantes, manutenção e custeio das atividades educacionais. O distanciamento, o uso de máscaras e outras medidas de segurança continuarão sendo adotadas”, explicou.

“Com a aquisição destes materiais e o cumprimento das orientações contidas no Protocolo de Biossegurança, as unidades de ensino estarão aptas para o retorno presencial de todos os estudantes e continuar oferecendo um ensino público de qualidade”, finalizou.