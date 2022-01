Bebedeira de padrasto e enteado em choperia de Anápolis quase termina em morte

O que era para ser apenas diversão, acabou muito mal para um homem de 36 anos e um rapaz de 16 anos, padrasto e enteado.

Os dois foram esfaqueados em uma choperia da Vila Esperança, região Sul de Anápolis. O crime aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira (24).

Em noite de bebedeira, eles acabaram se envolvendo em confusão com o segurança do estabelecimento, que seria o autor do crime.

Padrasto e enteado foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Esperança, que fica próxima à choperia.

A gravidade dos ferimentos do homem mais, no entanto, fez com que ele fosse transferido para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) onde recebeu atendimento.

O acusado fugiu do local e segue foragido. Já as vítimas foram orientadas a registrar a ocorrência assim que estivessem recuperadas.