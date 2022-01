Esta é a frequência correta com que você deve trocar a bucha de tomar banho

Quem é que não gosta de tomar um banho gostosinho depois de um dia cheio? Bom, se você já estava com isso em mente, queremos te pedir uma coisa antes: olhe sua esponja. Em seguida, pergunte-se há quanto tempo você não a troca? Ok, se agora você ficou um pouco frustrado, não se preocupe! Hoje vamos te falar quando você deve trocar a bucha de tomar banho. Além disso, claro que vamos te dar umas dicas de conservação. Vamos lá!

Primeiramente, entenda que sua bucha pode, nesse exato momento, estar abrigando milhares de bactérias, células mortas e muito mofo. Isso porque o ambiente quente e úmido do banheiro favorece que esses organismos proliferam rapidamente. Inclusive, eles podem até irem para a sua pele e até causar erupções ou infecções.

Logo, limpar sua esponja é um ótimo truque para se livrar desses micróbios. para isso, trouxemos algumas dicas. Veja:

Primeiro, evite deixar a sua esponja pendurada na torneira do chuveiro. Uma vez que, isso ajuda à proliferação de organismos nocivos à sua pele. Além disso, ponha a sua esponja para secar todos os dias após o banho, numa área ventilada e, de preferência, exposta ao sol.

Ademais, lave a sua esponja na máquina de lavar, pelo menos uma vez por semana. No entanto, não a ponha a secar na máquina, pois pode danificá-la. Por fim, mergulhe a sua esponja uma vez por semana numa solução à base de água e cloro por 5 minutos. No final, enxague e coloque a secar numa área ventilada e exposta ao sol.

Afinal, quando trocar a bucha de tomar banho?

Ok, vamos ao que interessa! Segundo os dermatologistas, devemos trocar a esponja depois de três ou quatro semanas de uso. Isso é necessário porque, após esse período, as bactérias começam a crescer facilmente. Não podemos esquecer também que, com três ou quatro semanas, as esponjas passam a perder suas propriedades esfoliantes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!