Esta é a frequência correta com que você deve cortar as suas unhas

Manter os cuidados pessoais em dia já está em nossa rotina. Por exemplo, corte de cabelo, escovação dos dentes, filtro solar e desodorante. Porém, há algo que muita gente esquece e que é pra lá de importante: as unhas. No geral, o desleixo com as unhas dos pés e das mãos podem auxiliar na transmissão de diversas doenças. Por isso, veja aqui qual a frequência para cortar as suas unhas!

Primeiramente, entenda que as unhas alojam grande número de vírus e bactérias. Aliás, quanto maior a unha, com mais facilidade os germes têm para se instalarem no local. Ok, mas qual o problema nisso? Basicamente, com microrganismos na unha, aumenta-se o risco de infecções, principalmente se a pessoa tem o costume de roer as unhas.

Além disso, as unhas grandes podem até causar outros problemas mais sérios ainda. Por exemplo, elas podem encravar, gerar mau odor por acúmulo de resíduos, umidade e também ocasionar micose. Por isso, mantenha elas sempre limpas. Isso é de suma importância!

Vale lembrar que não podemos deixar de lado as mãos e os pés. Isso porque de nada adianta manter os cuidados nas unhas e esquecer do local de onde elas saem. Logo, mantenha sempre essas partes do seu corpo limpas, lavando constantemente com água e sabão.

Basicamente, entre os dedos vivem milhares de germes, que podem migrar para as unhas. Ademais, sempre encostamos em muitos lugares e objetos, trazendo mais seres para nosso corpo. Abra o olho!

Afinal, quando você deve cortar as suas unhas?

Por fim, especialistas e médicos recomendam: as unhas devem ser cortadas, no mínimo, a cada 15 dias. Isso significa que, mantendo esse corte em dia, garantirá uma maior segurança para sua saúde, longe de mais germes e micróbios.

