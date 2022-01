Jovem vai para o HUGOL após sofrer ataque a facadas de desconhecido

A Polícia Civil (PC) está investigando um caso intrigante em Goiânia. No último domingo (23), um jovem foi enviado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com cortes profundos causados por facadas.

Segundo testemunhas, a vítima, de 26 anos, estava ingerindo álcool em frente à casa do primo dele, no setor Jardim Petrópolis, quando um sujeito desconhecido apareceu de moto no local.

O indivíduo desceu do veículo e, sem motivação aparente, usou uma faca para golpear o jovem, causando várias feridas na região do tórax, costas e pescoço.

Após desferir os golpes, o agressor simplesmente fugiu da região. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento.

O Corpo de Bombeiros atendeu o homem esfaqueado ainda consciente, mas já tendo sangrado bastante. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado para o Hugol.