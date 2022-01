Os signos do zodíaco carregam alguns legados tradicionais, seja nas questões emocionais, seja por estilo livre de vida e claro, a fidelidade – ou falta dela.

Os regidos pelo elemento fogo, em especial, são os mais intensos, impulsivos e inconsequentes, não somente nos relacionamentos a dois, mas nos outros âmbitos de vida também.

Para explicar melhor, separamos uma lista dos signos mais infiéis do zodíaco. Dá só uma olhada!

4 signos que naturalmente são propensos a não serem fiéis nas relações

4° lugar – Aquário

Os aquarianos costumam ser pessoas de almas livres, gostam de estar rodeados de amigos e possuem uma facilidade ímpar de se apaixonarem por várias pessoas.

O grande problema deles é não conseguirem enxergar a verdadeira gravidade no conceito de ‘infidelidade’.

É claro que todas as regras possuem suas exceções, afinal, estamos pautando apenas o Sol em Aquário.

3° lugar – Leão

‘Mais vaidosos do zodíaco’, os leoninos trazem consigo a necessidade do reconhecimento e do apreço. Isso explica a colocação no pódio dos infiéis.

Existem grandes chances de procurarem outra pessoa, caso não sejam supridos como o esperado pelos parceiros.

2° lugar – Áries

A medalha de prata para os maiores traidores entre os signos vai para os arianos.

Regido pelo fogo, o signo leva o lema ‘fogo de palha’ bem à risca: apaixonam facilmente e desapaixonam na mesma intensidade.

Além disso, os arianos são altamente hedonistas e necessitam de parceiros que compactuem com as necessidades.

Caso contrário, partem para o próximo alvo, os tornando mais propensos às traições.

1° lugar – Escorpião

Previsivelmente, são os escorpianos quem ocupam o pódio da infidelidade.

O signo de escorpião carrega há muito tempo a fama da alta libido e sensualidade nata, além de estarem sempre acompanhados.

Além do mais, os escorpianos vivem em um enorme impasse: lealdade x fidelidade.

São extremamente leais às pessoas que gostam, no entanto, fidelidade já é uma questão exigente demais.

