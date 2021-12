O final de ano está mais perto do que nunca e, com ele, chega também a temporada de previsões dos signos e de superstições, mas o mais importante: fé em dias melhores.

Projetos e planos são elaborados, as promessas de treinos em academias e, claro, de encontrar um namorado são sempre firmadas.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista sobre os signos que se darão bem em 2022 no amor.

6 signos que vão viver grandes amores e se apaixonar em 2022:

1. Touro

O signo de touro já carrega a fama de apaixonado há longas datas e, neste próximo ano de 2022, não será diferente.

Isso se deve pelos três eclipses que acontecerão durante o ano e poderão intensificar as mudanças em termos afetivos.

Inícios e términos de relacionamentos poderão ocorrer, assim como um choque para uma melhoria nos namoros de longas datas.

Os eclipses acontecerão nos dias 16 de maio, 25 de outubro e 08 de novembro.

2. Câncer

O outro signo apaixonado do Zodíaco: Câncer.

Segundo as previsões, relacionamentos serão o foco dos cancerianos no próximo ano.

Caso o canceriano já esteja em uma relação, será importante rever a forma de amar e receber amor.

Agora, os solteiros em busca de um par devem aproveitar os trânsitos de Vênus para atrair o amado ou a amada.

3. Virgem

O amor está em alta para os virginianos em 2022.

Para os solteiros, novas possibilidades poderão aparecer, de preferência, alguém estudado e maravilhoso.

É muito provável que o romance inusitado evolua para um relacionamento mais sério.

Já aos virginianos que namoram, mas está naquela fase morna, cuidado! É possível que apareçam novas opções amorosas e isso pode ser um motivo de choque e tremor na sua relação.

4. Escorpião

Novos romances também virão por aí, escorpianos!

Isso acontecerá devido ao Urano que vem agindo desde 2018, trazendo mudanças na forma que você se relaciona.

Experimentar o diferente será sua mais nova sina – novas formas de relacionar, abandonando parte da possessão e conhecendo o ‘livre’.

Já os escorpianos que estão em relacionamentos sérios, pode ser que sintam mais dificuldades durante as convivências casuais com os parceiros e parceiras.

5. Sagitário

Para os sagitarianos que já vivem dentro de um relacionamento sério, o próximo ano promete ser incrível.

Isso, graças a Júpiter que estará atuando entre 10 de maio e 28 de outubro. Será tempo de buscar mais diversão com a parceira ou o parceiro.

No entanto, o alerta fica para os meses de novembro e dezembro: Marte ficará retrógrado. Dificuldades de entendimento e cobranças maiores poderão aparecer.

6. Peixes

Chegou o grande momento dos piscianos e piscianas, tão famosos pelos corações gigantes.

Com Júpiter em peixes, grandes ofertas poderão bater na porta, mas é preciso deixar entrar!

Uma outra dica é que, no mês de abril, Júpiter estará em conjunção exata com Netuno em Peixes. Isso quer dizer que o melhor momento do ano para encontrar o amor da sua vida.

Estes dois planetas são regentes do signo e ambos têm como características sorte, fé, espiritualidade e proteção.

Aviso: Librianos, aquarianos, arianos, segundo as previsões, é melhor esquecer essa questão de longos e verdadeiros amores.

Podem focar nas festas, no profissional e nas amizades que o sucesso é bem mais garantido.