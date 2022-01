Isabella Freire foi solta antes do Natal e conseguiu ser absolvida em primeiro crime

Isabella Freire, que ganhou repercussão internacional após abandonar e atear fogo no próprio filho recém-nascido em Anápolis, teve a oportunidade de passar o último Natal em casa.

O caso e as respectivas decisões seguem correndo em segredo de Justiça, mas o Portal 6 conseguiu apurar que a comodidade foi conseguida junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que monocraticamente concedeu o habeas corpus sem ouvir o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO).

Quem deu a regalia foi o desembargador Itaney Francisco Campos, que acatou o pedido da defesa no dia 17 de dezembro, garantindo assim a prisão de caráter domiciliar.

A decisão foi na contramão de todas tomadas na primeira instância por juízes de Anápolis, que sempre optaram em mantê-la presa enquanto aguarda o júri popular.

Esse detalhe, inclusive, chama a atenção porque a Justiça costuma não colocar em liberdade quem, em tese, traz risco à sociedade estando solto.

Absolvição

Solta, Isabella pôde também comemorar em liberdade outra vitória na Justiça. Trata-se da absolvição dela e do namorado Matheus da Silva Oliveira frente ao crime de tentativa de aborto.

Na sentença, em conformidade com o a recomendação do MPGO, a juíza Hanna Lídia Rodrigues sustentou que a ausência de provas não oferece “justa causa para a instauração de ação penal” e que, por isso, o prosseguimento do processo é inviabilizado.

Segundo o documento, o único elemento que dava embasamento para a acusação era o próprio testemunho da mulher às autoridades, quando afirmou que o namorado lhe teria oferecido um medicamento abortivo.

Relembre o caso

No dia 10 de maio de 2021, em uma segunda-feira, Isabella Freire colocou o filho em uma caixa e saiu em uma Ford EcoSport.

O local de destino foi um terreno baldio no Residencial Cerejeiras, bairro da região Leste de Anápolis. Lá, ela abandonou o recém-nascido e usou álcool para colocar fogo.

Posteriormente, Isabella também confessou ter largado o bebê em um quarto por dois dias sem amamentá-lo. A justificativa para tudo isso seria a de que nunca quis, de fato, ter a criança.