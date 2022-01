Anápolis receberá complexo esportivo com quadras de Tênis, Beach Tênis e Academia Esportiva

Será inaugurado em Anápolis, no próximo dia 03 de fevereiro, o Avant Tennis Clube, que foi pensando e criado para, em pouco tempo, se tornar o maior complexo esportivo de toda a região.

Contando atualmente com aulas de Tênis e Beach Tênis, o principal foco do espaço será o ensino profissional dos esportes, tanto para aqueles que gostam de praticar como hobby quanto para aqueles que sonham em se tornar verdadeiros atletas.

Para auxiliar nesse aprendizado, o Avant Tennis Clube contará com franquia da Escola do Guga. Ou seja, a metodologia de ensino será baseada nas experiências e conhecimento do campeão Gustavo Kuerten, conhecido apenas como Guga.

Idealizado pelos irmãos Carlos e Tiago, que são profissionais da Educação Física e com várias capacitações na área do Tênis, o complexo terá 3 quadras de Tênis, 7 quadras de Beach Tênis, Playground para as crianças e espaço para mais de 600 alunos.

Posteriormente, será construída uma galeria comercial com uma nova unidade da Academia Esportiva HOPE e mais 8 lojas voltadas para artigos esportivos e alimentação saudável, que estão previstas para serem inauguradas ao final deste ano. O espaço ainda conta com uma área 2.000 m2 para futuras ampliações.

E as matrículas também já estão abertas. Os interessados em saber mais sobre o espaço, que fica localizado na Rua L1, no Jardim Europa, podem obter mais informações pelo Instagram @avant.tennis.

Projeto Social

Além das aulas particulares, o Avant Tennis Clube também desenvolverá o Projeto Vencedores, que foi pensado pela ONG Compaixão Internacional e pelo Instituto Abraço.

O objetivo é levar esporte de alta performance para menores em situação de vulnerabilidade que tenham entre 12 e 14 anos. Inicialmente, serão selecionados 15 adolescentes do bairro Recanto do Sol.

Todos os alunos receberão uniforme, atendimento psicológico, doação de cestas básicas, raquetes, bolas de tênis e o transporte. As aulas ocorrerão às segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h.

Interessados em inscrever os filhos podem obter mais informações nos sites da Compaixão Internacional e do Instituto Abraço, ou pelo Instagram do @avant.tennis e @instituto.abraco.