Eslovênia e Lucas trocam beijos e falam sobre conexão no BBB 22

O primeiro beijo do BBB 22 (Globo) saiu nesta madrugada de quinta-feira (27). Eslovênia, 25, e Lucas, 31, se renderam após muita conversa e agitação dos outros participantes da casa. Próximos desde o início da edição, o affair entre os dois não era novidade para o público.

Contida e bastante envergonhada, Eslovênia disse ao brother que tentou fugir ao máximo, mas não conseguiu. Ela também demonstrou preocupação em relação ao jogo. Em contrapartida, Lucas demonstrou segurança e disse que “o que tiver que acontecer entre os dois, vai acontecer”.

“Meu primeiro beijo de 2022”, disse o brother. “Você também é o meu”, rebateu a modelo. Os dois também falaram sobre a conexão que sentiram desde o início do programa. “Se antes eu queria proteger você agora eu quero mais do que o normal, tem noção?”, afirmou Eslovênia.

Lucas disse que é um homem romântico e que “não pode colocar a culpa na bebida”. Ele ainda brincou dizendo que não se importa em ficar de casal com a sister. “Uma briga sua é uma briga minha (…) Sou um rapaz sério, pra casar”.

Insegura em relação a Eliezer, de quem também é próxima e já foi apontada como affair, Eslovênia garantiu para Lucas que o participante é como um irmão para ela. “Assim como você ama a Natália”, comparou. Ela ainda disse estar aberta, apesar do constrangimento com as câmeras. “Eu gosto de você, você gosta de mim, então é isso”.

Antes do beijo entre Eslovênia e Lucas sair, o casal estava em um canto da festa que acontecer nesta quinta, e em certo momento foram surpreendidos com Elizer, que disse que os colegas de confinamento estavam dando conselhos a ele na pista de dança.

Vinicius e Pedro Scooby, este último que se diz o “cupido da casa”, agitaram o romance entre os brothers.

Quem não gostou do romance de Eslovênia e Lucas foi Natália, que acabou chorando após ver a cena do beijo e precisou ser amparada por outros participantes. A participante falou até em desistir do programa e apertar o botão de desistência -novidade desta edição.

Próximos no jogo, Natália e Lucas ficaram agarrados na piscina na tarde de quarta-feira (26), alimentando as expectativas de serem um possível casal. No entanto, o brother contou para Eslovênia que Natália é apenas sua amiga.

JADE E PAULO ANDRÉ

Além de Eslovênia e Lucas, outro casal está sendo especulado na casa: Jade Picon, 20, e Paulo André, 23. Com torcida dentro e fora da casa, os dois ainda não deram sinal que o beijo vai sair tão cedo. Na primeira festa da edição que aconteceu no sábado passado (22), a influenciadora demonstrou estar na defensiva.

Até mesmo a cantora Anitta, 28, entrou na história. Após se “apaixonar por Rodrigo”, ela escreveu em suas redes sociais que Paulo André faz mais o seu estilo. “Jade, te dou só mais uma semana. Se não pegar esse bofe eu vou invadir essa casa e roubar pra mim. Fica esperta minha amiga”, postou.