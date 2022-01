Estudante de Anápolis que teve corpo queimado pede orações: “logo vou poder estar em casa e ver meus irmãos”

A adolescente Annelise Lopes de Andrade, de 16 anos, continua o tratamento no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Nesta quarta-feira (26) mesmo, a estudante teve um novo compromisso com os médicos, a fim de realizar uma segunda cirurgia de enxerto – procedimento cirúrgico que transplanta pele de uma área para outra.

A medida se tornou necessária após o incidente durante um experimento químico no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, que deixou a garota com 60% do corpo queimado.

Contudo, conforme explicado ao Portal 6 pela mãe de Annelise, Di Carneiro, os profissionais optaram por não dar sequência na cirurgia por considerar que a região ainda estava bastante ferida e com secreção.

“Eles acharam melhor esperar um pouco e continuar a avaliação, até para ver se seca mais”, contou.

Diante desse cenário, foi feito apenas um desbridamento – ação médica que funciona como um tipo de limpeza, responsável por retirar os tecidos necróticos e desvitalizados, preparando a região para um futuro procedimento.

Para a jovem, entretanto, a decisão de não avançar no enxerto não representa nenhum motivo para desânimo ou tristeza, muito pelo contrário.

“Ela já está com o rostinho bem cicatrizado e está muito feliz e alegre, muito ativa”, disse a mãe.

Prova disso foi um vídeo que Annelise fez questão de gravar e enviar à reportagem do Portal 6, agradecendo todos que estão acompanhando o caso e torcendo pela recuperação plena e total dela. Assista a seguir.

Di Carneiro também aproveitou a oportunidade para reconhecer o carinho e pedir que as orações não parem, pois as próximas semanas serão cruciais para o tratamento da adolescente.

“Quero deixar nossa mensagem de gratidão para cada um que está nos apoiando e enviando energias positivas. Peço também para que não parem com as correntes de orações, porque a Anne começará uma nova batalha assim que sair do hospital: a de aceitação e recomeço da vida”, afirmou.