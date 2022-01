PRF apreende 810 minhocas gigantes na BR-153 e responsáveis terão de pagar mais de R$ 400 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma apreensão aparentemente inusitada na tarde desta quarta-feira (26), na BR-153, em Porangatu, município do Norte de Goiás: 810 minhocuçus, espécie de minhoca gigante que pode passar dos 60 centímetros.

Quatro homens, usando um Fiat Uno, eram os responsáveis pelo transporte ilegal. Eles devem pagar multa superior a R$ 400 mil, já que se trata de um animal silvestre, cuja captura e venda são considerados crimes ambientais.

As minhocas gigantes foram localizadas dentro de sacos plásticos, no porta-malas do carro. Os acusados, que têm entre 31 e 34 anos, disseram à PRF que venderiam as espécies em uma loja de Porangatu, especializada em pesca. Elas teriam sido coletadas em uma fazenda da região.

Logo após a prisão, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) foi acionado e orientou os policiais sobre o local adequado para a soltura dos animais, que retornaram ao habitat natural.

Técnicos do Ibama explicaram que a multa pelo crime em questão é de R$ 500 por animal, com o valor total ultrapassando R$ 400 mil. Os envolvidos ainda assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a comparecer à Justiça.

O minhocuçu tem função relevante nos ecossistemas naturais e na preservação dos solos, sendo protegido por lei. O transporte e a comercialização da espécie somente podem ser realizados com autorização do órgão ambiental.