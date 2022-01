UEG abre vagas para quem quer trabalhar como fiscal nas provas de vestibular

Estão abertas as inscrições para quem quer trabalhar como fiscal no vestibular da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

A prova está marcada para o dia 13 de fevereiro e as oportunidades são para todos os municípios que terão aplicação.

O prazo vai até o dia 31 de janeiro e os interessados devem se inscrever pelo site do Núcleo de Seleção da UEG.

Para pleitear a uma das vagas é necessário preencher alguns pré-requisitos, entre eles possuir o ensino médio completo, ter 18 anos ou mais, disponibilidade para participar do treinamento e não possuir parente de até 3º grau realizando a prova.

O candidato que já possui cadastro no Sistema de Fiscais (Fiscad), deverá atualizar os dados, sob pena de não ser selecionado.

A lista com os selecionados será divulgada no dia 02 de fevereiro, pelo site do Núcleo de Seleção. A remuneração é de R$ 150 para os fiscais de sala e R$ 120 para os de corredor.

Para ler o edital, clique aqui.