Vítimas de acidente fatal na BR-070, moradores de Anápolis já foram identificados

Mais uma tragédia nas estradas. Na tarde desta quarta-feira (26), dois moradores de Anápolis morreram em um acidente na GO-070, distrito de Girassol, em Colcalzinho de Goiás.

As vítimas fatais são Edson Ferreira da Silva e Bruno Henrique Gomes da Silva. Eles ocupavam um Renault Clio, que colidiu violentamente contra uma caminhonete Toyota Hilux e capotou em seguida.

Com o impacto, uma das vítimas teria sido lançada para fora do veículo e teve a morte confirmada no local. O outro homem ficou preso às ferragens e veio a óbito antes mesmo da ação das equipes de resgate.

Pelo menos três outras pessoas saíram feridas do acidente. Uma jovem de 24 anos e mãe dela, além de um homem, que seria condutor da caminhonete.

A ocorrência foi atendida pelo 20º Batalhão Bombeiro Militar, da cidade de Águas Lindas de Goiás e por uma viatura do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

A Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local para os procedimentos técnicos e a liberação dos corpos.