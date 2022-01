Colecionador de escândalos, Dominguinhos consegue apoios e deve se eleger presidente da Câmara de Anápolis

Convocada a pedido do prefeito Roberto Naves (PP) para a próxima segunda-feira (31), a sessão extraordinária da Câmara Municipal deve novamente voltar a discutir a antecipação da eleição da Mesa Diretora do Legislativo anapolino.

A manobra, que não é ilegal, tem como objetivo principal abrir o caminho para que Domingos Paula, o Dominguinhos, do Partido Verde, monte uma chapa que vá da esquerda à direita, passando pela base e a oposição, para se eleger o próximo presidente da Câmara.

Ele conta com o forte apoio do chefe do Executivo Municipal e não tem mais o atual presidente, Leandro Ribeiro (PP), jogando contra.

A concessão dos vereadores não é feita sem receios. A seção Rápidas do Portal 6 conversou com alguns deles e todos reconheceram o temor de que, uma vez na cadeira, Dominguinhos passe a ser alvo do Ministério Público e da Justiça – situação que constrangeria os demais parlamentares e aumentaria ainda mais a antipatia que a população de Anápolis tem da Câmara Municipal.

“Há gente aqui que aposta que ele sairá preso do plenário”, reservou um deles.

Escândalos não faltam à trajetória política de Dominguinhos. Desde perder o primeiro mandato por abuso de poder econômico, em 2012, a responder inquérito na Polícia Civil por importunação sexual, em 2020.

Atualmente, o vereador enfrenta outro processo de cassação. Desta vez por abuso de poder político, após ser pego pela Polícia Federal disparando material de campanha no WhatsApp com o celular funcional do gabinete na última campanha.

Derrotado na primeira instância, ele conseguiu reverter a ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas o Ministério Público recorreu e o destino do provável próximo presidente da Câmara está nas mãos do ministro Edson Fachin.