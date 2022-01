Mulher termina casamento de 36 anos e comemoração inusitada faz cidade parar; veja o vídeo

Uma mulher moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, decidiu parar a cidade com um buzinaço e muita comemoração após se divorciar do marido.

O motivo? Tania Lacerda foi casada por 36 anos e sofreu diversas violências físicas e psicológicas neste longo período.

Quando finalmente conseguir se livrar do abusador, achou justo compartilhar a felicidade com todos.

Com direito a bolo, flores, plaquinhas e muitos sorrisos, ela ainda decidiu dar uma pequena festa para comemorar o livramento.

“Consegui me livrar de um karma de anos. Não da maneira que gostaria, mas me senti aliviada. Minha alegria foi tamanha que eu precisava dividir com o mundo, com quem não sabe quem eu sou, com quem não sabe da minha história”, disse Tania nas redes sociais.

“Me considero uma vencedora,” declarou publicamente.

Diversos comentários como: “arrasou!” e “adorei, agora você podia fazer um churrasco e convidar as solteiras” foram realizados à mulher.

Veja: