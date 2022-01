“Superbaby”, goiano de 02 anos vira estrela nas redes sociais ao ‘lutar’ taekwondo; vídeo

Com pouco mais de 02 anos de idade, o goiano Joshua Galvão Nascimento é um fenômeno na internet. Com mais de 1,3 milhões de seguidores no TikTok, os vídeos dele executando golpes de taekwondo com precisão viraram um sucesso.

Conhecido como “SuperBaby”, o pequeno lutador nasceu em Goiânia, em uma maternidade perto do Parque Vaca Brava, mas hoje em dia ele mora com a família na Califórnia .

Ao Portal 6, Cezar Galvão Nascimento, pai do jovem fenômeno e mestre em artes marciais brincou que antes mesmo de nascer, a criança “já estava treinando”.

“Eu sou mestre em taekwondo e a mãe dele é faixa preta. Não tinha como ele não se interessar, porque já estava treinando dentro da barriga da mãe”.

A trajetória de Joshua começou junto com a pandemia de Covid-19, em 2020. Ainda no Brasil, Cezar teve que fechar a academia devido às medidas de restrição, e passou a se dedicar totalmente ao bebezinho.

“Aos sete meses de idade, eu mostrava vídeos de luta para ele, e ele parecia interessado, ficava assistindo”, relembrou Cezar.

Mas ainda não havia chegado o ápice. Aos oito meses de idade, o pai filmou o momento em que Joshua se levantou no berço e começou a chutar as grades da mobília, chegando até a balançar as estruturas.

“Eu não acreditava no que estava vendo. Como ele não sentia dor? Ele chutava a madeira tão forte que a mãe desceu do segundo andar para ver o que estava acontecendo”, disse o mestre em artes marciais.

Ele começou a publicar os vídeos no TikTok e, a partir daí, o pequeno Joshua virou um celebridade, acumulando dezenas de milhões de visualizações. Quando se mudaram de volta para os Estados Unidos, em 2021, o bebê passou até a ser reconhecido nas ruas.

Personalidades mundiais compartilharam as imagens do mini-lutador. Dentre eles, a conta de Bruce Lee, lenda das artes marciais, foi o que mais mexeu com Cezar, ao afirmar que Joshua seria uma nova versão do lutador.

“Eu comecei a lutar por causa dele e ver meu filho aparecer na página dele é um sonho realizado. É inacreditável”.

Convite da Marvel?

Cezar explicou que até surgiu uma conversa com pessoas envolvidas na Marvel – empresa conhecida por super-heróis como Capitão América, Homem-Aranha e Homem de Ferro – para criar um personagem para Joshua.

“Saiu essa especulação, mas ainda é muito cedo, é apenas uma conversação. Mas quem sabe, né?”, comentou.

Veja vídeos que viralizaram a seguir: