Detran Goiás anuncia novidade para quem precisa transferir pontos de multas da CNH

É preciso ficar atento, pois nem todas as penalidades poderão ser transferidas

Davi Galvão - 10 de maio de 2024

Carteira Nacional de Habilitação (CNH). (Foto: Lidiana Cuiabano/Detran-MT)

Um problema constante que motoristas enfrentam é a dificuldade em transferir os pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando a infração é cometida por terceiros.

Porém, para os goianos, esta ação, que antes era exclusiva dos usuários do aplicativo Detran GO ON, já pode ser realizada por qualquer condutor que possuir a Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Para fazer a transferência, basta informar o CPF do responsável pela multa. Após isso, o “acusado” recebe uma comunicação e, caso aceite, ele assumirá, apenas para aquela infração, os pontos na CNH.

Apesar disso, algumas pontuações, como quando a infração é ligada ao funcionamento ou documentação do veículo, não podem ser transferidas. Exemplos disso são trafegar com pneu careca, luzes queimadas e falta de licenciamento.

Já as pontuações relacionadas ao comportamento do condutor são passíveis de indicação do real condutor, como direção perigosa e embriaguez ao volante.

Importante salientar que, para ser possível a transferência, ambos os condutores devem ter acesso à CDT.