Goiás ultrapassa a marca de 25 mil mortos pela Covid-19, aponta SES

Goiás ultrapassou a marca de 25 mil mortos pela Covid-19, apontou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) no boletim deste sábado (29).

Foram 25.002 óbitos confirmados até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,42%. Há ainda 411 suspeitos que estão em investigação.

A SES informou também que, ao todo, constam 1.035.258 registros de casos de Covid-19 no território goiano. Destes, 982.046 referem-se a recuperados.

Atualmente também existem 700.292 casos suspeitos em investigação, conforme monitoramento da pasta. Por outro lado, já foram descartados 299.690.

Doses aplicadas

Levantamento realizado pela SES apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.318.160. Em relação à segunda dose e a dose única, foram 4.533.793 pessoas vacinadas contra a Covid-19.

Segundo a pasta, os dados são preliminares e coletados junto aos municípios goianos, visto que o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde permanece fora do ar.