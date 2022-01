Vídeo mostra homem realizando o ‘impossível’ para salvar bebê que descia ladeira em andador desgovernado: “arrepiei”

Um vídeo voltou a viralizar após as câmeras de segurança de uma rua flagrarem um motociclista realizando um ato heróico ‘impossível’.

O caso aconteceu na Colômbia e, pelas imagens, é possível ver o profissional andando normalmente na rua quando, de repente, um bebê surge descendo a ladeira em um andador.

Desesperado, ele desce da moto rapidamente, deixando o veículo caído na rua, para salvar a criança que não conseguia controlar o brinquedo.

Com muito esforço, o profissional consegue alcançar o bebê e o pega no colo, salvando-o do pior.

Logo em seguida, aparece a mãe do neném correndo preocupada com a vida do filho. Mas para a felicidade de todos, ninguém se feriu.

O vídeo foi compartilhado nesta sexta-feira (28) pelo perfil @100criterios e diversos comentários de internautas emocionados foram realizados.

“Me arrepiei toda, minha maior vontade agora era abraçar esse homem e dizer pra ele o quanto ele é necessário”, disse uma mulher.

Veja: