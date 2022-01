Conhecida como um dos maiores temperos da culinária brasileira, a pimenta pode ser, na verdade, uma grande vilã ocasionando efeitos negativos no corpo humano.

Este condimento bastante tradicional, principalmente no Nordeste do Brasil, é bastante polêmico entre os gastroenterologistas – médicos responsáveis pelo aparelho digestivo.

Isso porque elas podem ser bastante agressivas para as pessoas que lidam com doenças no sistema responsável pela digestão.

Para você entender melhor, o Portal 6 separou alguns malefícios que a especiaria pode te causar. Acompanha aí.

3 efeitos negativos de comer pimenta que você provavelmente não sabia:

1. O consumo em excesso pode causar queimaduras e o aparecimento de bolhas na boca ou na língua. Além disso, algumas pessoas podem sentir náuseas, apresentar vômito e alteração na respiração.

Inclusive, durante a realização de um concurso sobre ingerir altas quantidades de curry extra picante na Escócia, no ano de 2011, participantes tiveram vários sintomas como vômito, desmaio, suadeiras e falta de ar.

2. Pessoas que sofrem de gastrite, úlceras, doença inflamatória intestinal (DII), doença de Crohn, refluxo e similares, devem evitar ao máximo o consumo de pimentas.

Isso porque a especiaria provoca um efeito muito agressivo sobre as paredes estomacais. Além disso, a água da parede do intestino pode se soltar, tornando as fezes mais líquidas.

3. Ao contrário do que é muito propagado, a pimenta não é capaz de causar a hemorróida – doença que faz com que as veias ao redor do ânus ou reto inflamem e dilatem causando dor e sangramento.

No entanto, o condimento é capaz de agravar ainda mais o quadro inflamatório, deixando a região mais irritada e causando muitas dores.

Apesar dos malefícios citados, a pimenta possui vitaminas e ações termogênicas, acelerando o metabolismo e contribuindo para o emagrecimento.

Ou seja, o mais recomendado é evitar os exageros, assim como qualquer outro alimento. E, em casos de algum sintoma supracitado, procure um médico de confiança.

