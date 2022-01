Qualquer relacionamento duradouro sofre desgastes entre o casal e, caso a intenção seja o fortalecer e o manter vivo, existem algumas situações que devem ser evitadas a todo custo.

Para preservar um namoro ou casamento é preciso abrir mãos de certas atitudes que possam ferir o parceiro ou o deixar desconfiado.

Afinal, a confiança é a base e o sustento de qualquer vínculo afetivo íntimo.

Pensando nisso, separamos uma lista com as principais ações, mesmo que pequenas, que desgastam e antecipam o temido rompimento.

6 pequenas atitudes que contribuem para o fim de qualquer relacionamento:

1. Mentiras bobas

Primeiramente, tudo começa com uma pequena mentirinha, troca de fatos, mensagens apagadas e omissões.

Todas essas ações desnecessárias ferem a confiança da outra pessoa na relação, deixando o vínculo mais instável.

2. Ciúme excessivo

Já é bem certo que ciúmes desnecessário – como inseguranças com o passado do parceiro, antes mesmo de te conhecer – só fere os dois e desgasta a relação.

Evite remoer assuntos passados, pautar assuntos sobre ex-parceiros, implicar com amizades.

Afinal, é fundamental ter confiança na fidelidade da pessoa que escolheu para ter ao lado.

3. Prioridades

Quando você está a muito tempo dentro de um relacionamento, é normal entrarem em uma determinada rotina de saídas e passeios.

Mas, se de repente o companheiro mudar a rotina por conta própria, sair mais com os amigos, te deixando em casa e trocar as prioridades, pode ser um grande sinal de que algo não vai bem.

Essas atitudes, além de chatear bastante a outra pessoa, resulta em discussões que desgastam ainda mais a relação.

4. Silêncio

Se vocês sempre tiveram o hábito de compartilhar as vivências diárias, contar os locais que frequentou com os amigos depois do futebol, por exemplo, e inusitadamente isso foi encerrado, cuidado!

O silêncio sem motivos aparentes pode causar muita insegurança na outra pessoa. Ela pode começar a se perguntar o que foi que fez de errado, gerando uma enorme aflição.

Além do mais, a desconfiança pode florescer fortemente entre o casal.

5. As diferenças não são mais pautadas

Todo relacionamento é recheado de discussões e divergências que, a longo prazo, podem acabar desgastando o vínculo e deixar a relação sem cor.

Por essa razão, é necessário resolver o que tem os incomodado e melhorar na medida do possível.

Caso contrário, esse namoro ou casamento não se sustentará por muito tempo.

6. Egoísmos

Em uma relação deve existir entrega e ganhos mútuos. Nenhum lado deve se esforçar mais ou menos que o outro.

Como uma gangorra, ambos se esforçam pela ‘diversão’.

Egoísmos dentro de um namoro ou casamento é a certeza da declaração de um fim próximo.

