Nem sempre é fácil administrar um relacionamento amoroso, afinal você não está lidando apenas com você, mas com outra pessoa. E durante a relação existem alguns indícios que apontam que você está sendo colocado de escanteio no seu relacionamento.

Assim sendo, preparamos uma lista com alguns sinais que podem indicar que você não está mais na mesma sintonia que o seu parceiro.

6 sinais de que você está sendo colocado de escanteio no seu relacionamento

1. Comunicação falha

Um sinal clássico, afinal uma das chaves de um bom relacionamento é a comunicação. No entanto, quando a comunicação começa a falhar, pode ser um indício de que você está sendo colocado de lado.

2. Contatos físicos cada vez mais escassos

Outro ponto importante em uma relação é o contato físico, o toque, o corpo a corpo. A partir do momento em que estas sensações ficam cada vez mais raras, é hora de repensar a relação a dois.

3. Você não está incluso nos planos de diversão do parceiro

Até certo ponto é saudável que cada um tenha uma diversão sozinho dentro de um relacionamento, afinal todos precisam de momentos de distração desacompanhados.

Entretanto, quando o companheiro sugere que você não deve ir, eu tenho uma péssima notícia para te dar.

4. A prioridade não é mais você

É comum que coloquemos o companheiro como prioridade em uma relação, mas quando essa realidade muda, pode ser que você esteja sendo colocado pra escanteio.

Assim sendo, o sinal de alerta deve ser ligado neste momento e pode ser hora de ter uma conversa séria com o parceiro.

5. Os planos para o futuro não te incluem

É bastante recorrente fazer planos com a pessoa amada, porém quando estes planos começam a ser traçados apenas por uma parte da relação, é um péssimo indício. Portanto fique de olho neste indício.

6. Você começa a se sentir sozinho

Por fim, um outro indício bastante forte é que você começa a se sentir sozinho, mesmo estando com alguém. Deste modo, pode existir um problema na relação.

